لا تحارب إيران.. عسكريون أمريكيون يوجهون تحذيرا خطيرا لترامب

2019/05/30 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..وجه 76 جنرالا أمريكيا متقاعدا، ودبلوماسيون، تحذيرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بألا يقدم على إشعال حرب مع إيران.وذكر ذلك موقع “كومون دريمز” الأمريكي، في تقرير تحدث فيه العسكريون والدبلوماسيون الأمريكيون، عن إمكانية خروج الأمور عن السيطرة بصورة سريعة، يمكن أن تقود إلى حرب مدمرة مع إيران.وقال الموقع إن العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين […]

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