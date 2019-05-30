2019/05/30 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مكافحة المخدرات تصدرتوضيحا حول حقيقة وفاة احد منتسبيها في ديالى

30/05/2019 15:40:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت مديرية مكافحة المخدرات، الخميس، عن اصدارها توضيحا حول حقيقة وفاة احد منتسبيها في محافظة ديالى .

وذكر بيان لـ المديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود تهديد وعملية ابتزار لاحد منتسبي المديرية في محافظة ديالى ما دفع هذا المنتسب الى الانتحار".

وأوضحت ان "حقيقية الحادث وحسب الإفادة التي ادلها بها والد المنتسب في مركز شرطة مين الدين في قضاء المقدادية، انه توفي في المستشفى نتيجة إطلاقة نارية في الرأس بعد قيامه بتنظيف مسدسه الشخصي ولم يطلب الشكوى ضد احد لان الحادثة قضاء وقدر".

واكدت أن "الجهات المختصة في وزارة الداخلية تواصل عملية التحرير والتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث".

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