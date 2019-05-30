العتبة الحسينية ترفد السوق بأكثر من (1500) طن من اجود انواع الحنطة وتكشف عن خطتها للموسم القادم

2019/05/30 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفد قسم التنمية الزراعية في العتبة الحسينية المقدسة السوق المحلية بأكثر من 1550 طن من محصول الحنطة في مدينة سيد الشهداء عليه السلام الزراعية والتي كانت عبارة عن صحراء قاحلة قبل (6) اشهر.

وتأتي مبادرة العتبة الحسينية في المجال الزراعي بهدف دعم المنتوج الوطني وتقويض الاستيراد فضلا عن استصلاح الصحراء وتشغيل اكبر عدد ممكن من الايدي العاملة.

وقال الخبير الزراعي عدنان عوز المشرف على المدن الزراعية في العتبة الحسينية المقدسة :" بلغ اجمالي الانتاج لمحصول الحنطة في مدينة سيد الشهداء عليه السلام الزراعية للموسم الحالي (1663) طن"، مبينا ان الكمية التسويقية التي تم تسليمها الى سايلو كربلاء بلغت (1553) طن، لافتا الى ان الكمية المتبقية والبالغة (110) طن هي من الاصناف الانتاجية الجيدة تم تخزينها لاستخدامها كبذور في الموسم الزراعي القادم.

وأضاف:" ان غلة الدونم الواحد لمحصول الحنطة خلال الموسم الحالي بلغت (1300كغم)، مؤكدا ان هذه النسبة من الانتاجية جيدة جدا على مستوى العراق ، مشيرا الى ان "المنتج صُنف ضمن محاصيل الدرجة الاولى بحسب الفحص المختبري لسايلو كربلاء".

وكشف عوز ان القسم استكمل كافة الاحتياجات لخطة الموسم القادم وانه سيزيد حجم المساحة الزراعية من 5000 دونم الى 10000 دونم، منوها الى ان اجمالي الانتاج للعام السابق لم يتجاوز (155) طن، مؤكد ان مدينة سيد الشهداء عليه السلام تم استصلاحها وزراعتها بجهود ذاتية ولم تكلف العتبة اي مبالغ كبيرة ولم يتم سحب اي قرض مالي.

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