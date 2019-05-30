نفط البصرة ترفع شكوى قضائية ضد نائبتين بسبب ابتزاز الشركة

2019/05/30 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شركة نفط البصرة، اليوم الخميس، عن البدء بإجراءات رفع شكوى قضائية على النائبتين "زهرة البچاري، ونجاح المياحي" لقيامهما بابتزاز الشركة ومديرها العام للتغطية على اختلاسات".

وذكرت الشركة في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، انها" سجلت بعض المخالفات الثابتة ضد زوج البرلمانية زهرة البجاري عبر عدة لجان تحقيقية غير قابلة للنقض"، بحسب البيان، وكذلك" الضغط الممارس من النائبة نجاح المياحي على الشركة وإدارتها لإحراز مكاسب خاصة وفئوية ومنها الحصول على دار سكنية كبيرة في المجمع النفطي السكني خلافاً للضوابط والاستحقاق إضافة إلى فرض تعيينات وعقود عمل".واضاف، انه" احتراماً للسياقات الدستورية والأعراف فإنها تنآى بنفسها عن الدخول في مساجلات غير منتجة مع الصخب الإعلامي الذي من شأنه تعطيل حركة الاقتصاد والبناء في البلاد خصوصا وأن الشركة تمثل عصب الحياة الاقتصادية للبلاد وهي إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم وأن الإنجازات التي تحققها ساهمت وتساهم في إبقاء وديمومة الحياة والتنمية بالرغم من حجم التحديات وبيئة العمل الصعبة".واشار الى انها" ستقدم الأدلة على ذلك للقضاء العراقي والادعاء العام". انتهى..م.ر

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