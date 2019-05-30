2019/05/30 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس (30 أيار 2019)، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باتت أض...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب: ايران باتت أضعف وإذا أرادت التفاوض فأنا مستعد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب: ايران باتت أضعف وإذا أرادت التفاوض فأنا مستعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).