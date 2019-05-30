2019/05/30 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس توقعت وزارة الكهرباء، تأثر ساعات التجهيز للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في الأسبوع المقبل.وأهابت وزارة الكهرباء في بيان بالمواطنين الى “الحفاظ الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وعدم الاسراف فيها، وإطفاء الأجهزة الكهربائية والإنارة الزائدة، بسبب توقعات الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير الأسبوع المقبل، ماسيؤثر سلباً على منظومة الكهرباء الوطنية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء: ارتفاع درجات الحرارة سيؤثر سلبا على ساعات التجهيز وكالة خطوة برس.

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