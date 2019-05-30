بالوثيقة.. إعفاء رئيس الجامعة المستنصرية من منصبه

2019/05/30 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انهاء تكلييف (صادق محمد جياد الهماش) من مهام منصب رئيس جامعة المستنصرية واعادته الى تدريسي في الجامعة.

وجاء في الامر الوزاري حصل “النور نيوز” على نسخة منه، انه “يكلف (حميد فاضل حسن التميمي) التدريسي في جامعة بغداد بمهام منصب رئيس جامعة المستنصرية بالوكالة”.

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