مكافحة المخدرات تصدر توضيحا بشأن وفاة أحد منتسبيها في ديالى

2019/05/30 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الخميس، توضيحا بشأن وفاة أحد منتسبيها في محافظة ديالى.





وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود تهديد وعملية ابتزار لاحد منتسبي المديرية في محافظة ديالى ما دفع هذا المنتسب الى الانتحار”.

وأضافت، ان “حقيقية الحادث وحسب الإفادة التي ادلها بها والد المنتسب في مركز شرطة مين الدين في قضاء المقدادية، انه توفي في المستشفى نتيجة إطلاقة نارية في الرأس بعد قيامه بتنظيف مسدسه الشخصي ولم يطلب الشكوى ضد احد لان الحادثة قضاء وقدر”.

وذكر البيان، ان “الجهات المختصة في وزارة الداخلية تواصل عملية التحرير والتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث”.

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