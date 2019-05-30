إدارة العظيم: سايلو بعقوبة يرفض تسلم الحنطة من مزارعي الناحية

2019/05/30 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ خاص..أكد مدير ناحية العظيم، عبد الجبار العبيدي، الخميس، ان سايلو بعقوبة يرفض تسلم الحنطة لمزارعي الناحية.وقال العبيدي لـ /المعلومة/ إن “سايلو بعقوبة يتحجج بعدم جودة الحنطة ولا يتسلمها من المزارعين، علما ان اكثر من 30 عينة تم وضعها في مختبرات وزارة التجارة وتمت مطابقتها للمواصفات المطلوبة”.وأضاف، “هناك تجار يستغلون وقوف المزارعين […]

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