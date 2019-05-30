الكهرباء تدعو المواطنين الى الترشيد وتطالب المحافظات بالالتزام بحصصها

2019/05/30 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الكهرباء اليوم الخميس، المحافظات بالالتزام بحصصها المقررة وعدم التجاوز عليها.

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