الجيل الجديد: بارزاني خطر على كركوك والعلاقات مع بغداد

2019/05/30 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ حذر عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة سركوت شمس الدين من سوء العلاقات بين بغداد والاقليم عقب اختيار نيجرفان بارزاني “لما يسمى رئيس كردستان”.وقال شمس الدين ان اختيار بارزاني سيؤثر بشكل سلبي على عدد من القضايا وابرزها كركوك واختيار وزير العدل في الحكومة الفيدرالية،رغم ان الكتلة لاتدعم تسمية وزير تابع لاحد الحزبين الرئيسيين في كردستان لهذه الوزارة المهمة والحساسة،وكأنها ملكاً لاحدهم.وحذر شمس الدين من ان اختيار بارزاني لمنصب مايسمى رئيس الاقليم في مشهد تمثيلي مخجل اعترى الجلسة البرلمانية لبرلمان الاقليم،سيؤدي الى سيطرة مطلقة لازلام الحزب الديمقراطي على المؤسسات هناك،وستكون العلاقات مع بغداد في اسوأ حالاتها وتتسم بالعدوانية،كون هذا الحزب يحمل نزعة عنصرية ودكتاتورية،واصفاً كل هذا بالـ”خطر جدا”،مما يستدعي من الحكومة الفيدرالية والكتل السياسية بناء علاقاتها مع شعب الاقليم المبتلى بهذه الطبقة الفاسدة التي تفتعل الازمات في كل مرحلة.

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