انفجار في كابول قرب مركز تدريب عسكري ومقتل ‭6‬ على الأقل

2019/05/30 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجار في العاصمة الافغانية كابول، يوم الخميس، أثر هجوم انتحاري خلف ما لا يقل عن ستة قتلى وإصابة ستة آخرين.وقالت الشرطة الأفغانية ومسؤولون أمنيون إن انتحاريا فجر نفسه عند مدخل مركز تدريب عسكري في العاصمة كابول مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وذكر مسؤول طلب عدم نشر اسمه، أن المهاجم فجر نفسه بعد منعه من دخول جامعة مارشال فهيم العسكرية الواقعة غربي كابول.

ووقع الهجوم بينما كان طلبة يغادرون الجامعة وهي إحدى أكاديميات التدريب العسكري الرئيسية في أفغانستان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد اجتماعات لممثلي حركة طالبان مع سياسيين أفغان كبار في موسكو في إطار جهود للتوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع الدائر منذ 18 عاما.



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