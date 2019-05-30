الكهرباء تلمح لانقطاع التيار الأسبوع المقبل بسبب الحر الشديد

2019/05/30 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… توقعت وزارة الكهرباء، الخميس، تأثر منظومة الطاقة وساعات التجهيز في عموم البلاد بموجة الحر القادمة للعراق الاسبوع المقبل، داعية المواطنين الى ترشيد الاستهلاك.وقالت الوزارة في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، “نهيب بالمواطنين بالحفاظ على الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وعدم الاسراف فيها، وإطفاء الأجهزة الكهربائية والإنارة الزائدة، بسبب توقعات الأرصاد الجوية بارتفاع […]

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