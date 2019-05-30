وزير التخطيط يوقع مذكرة تعاون مشترك مع لجنة الإسكوا الأممية لبناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية

2019/05/30 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، مذكرة تفاهم ضمن إطار عمل للتعاون الفني المشترك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، في مقر اللجنة الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت.وتسعى مذكرة التفاهم التي وقعها الدكتور نوري الدليمي عن العراق مع الدكتورة رولا دشتي الأمين التنفيذي للإسكوا، إلى مساعدة العراق في بناء القدرات وتقديم […]

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