القبض على 11 مطلوبا بتهم جنائية وارهابية في ديالى

2019/05/30 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على عدد من المطلوبين في مناطق متفرقة من ديالى .وقال الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب عطية في بيان صحفي، إن “مفارز من اقسام شرطة بعقوبة والمقدادية ومفارز من شعبة مكافحة اجرام جلولاء وبهرز وفوج طوارئ ديالى الخامس ، تمكنت من القاء القبض على (11) مطلوبا من بينهم […]

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