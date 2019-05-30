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مجلس واسط: اتفقنا مع الكهرباء على تجهيز المحافظة بـ700 ميكاواط


مجلس واسط: اتفقنا مع الكهرباء على تجهيز المحافظة بـ700 ميكاواط
2019/05/30 | 16:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مجلس محافظة واسط، اليوم الخميس، الاتفاق مع وزارة الكهرباء على تجهيز المحافظة بـ 700 ميكا واط  ليكون معدل التشغيل  للمواطنين من 15 الى 16

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