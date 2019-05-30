نائب كردي: نيجرفان بارزاني خطر على وضع كركوك والعلاقات مع بغداد

2019/05/30 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حذر عضو مجلس النواب العراقي، عن كتلة الجيل الجديد، سركوت شمس الدين، اليوم الخميس، من سوء العلاقات بين بغداد والاقليم عقب اختيار نيجرفان

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