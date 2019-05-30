الجبهة التركمانية: اقالة رئيس جامعة كركوك تجاوز على الحصة القومية

2019/05/30 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الخميس، اقالة رئيس جامعة كركوك، تجاوز على الحصة القومية للتركمان.

وقالت الجبهة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استنادا الى الطلب المرسل من الجبهة التركمانية الى مجلس الوزراء العراقي حول تقسيم المناصب الادارية في كركوك بين كافة القوميات بالمحافظة وبعد موافقة المجلس وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها والمشارة اليها في ٢/١١/٢٠١٤ بان تكون في محافظة كركوك العراقية توازن قومي وذلك بتقسيم المناصب الادارية بنسب متساوية بين جميع مكوناتها”.





وتابعت، ان “رئاسة جامعة كركوك ورئيسه عباس تقي هي الجامعة الوحيدة التي صدرت امرها بالأصالة وليست بالوكالة، كبقية رؤساء الجامعات الاخرى ، وبالنظر لكون رئاسة جامعة كركوك من حصة المكون التركماني فان تغييرها الى المكون الكردي ، نراها بانها استخفاف بحقوق مكون دافع عن وحدة كركوك بصلابة ليبقى ضمن العراق ، وبدلا من مكافئتهم يتم تغييرهم من المناصب التي يشغلونها فان التغيير وان تمت فلا ضير ان يكون البديل تركمانيا”.





وأكد البيان، “اننا نمتلك من الكفاءات والدرجات العلمية ما لا يمتلكه الاخرون، وندعوا معالي السيد وزير التعليم العالي الى اعادة النظر في قراره ليتسنى لنا جميعا اختيار الأكفأ اولا ، ومن ثم المحافظة على التوازن القومي ثانيا وهي حصة تعود للمكون التركماني بالمحافظة”.





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