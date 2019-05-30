2019/05/30 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة نينوى، الخميس، عن تخصيص ، 20 مليار دينار من موازنة 2019 لإعادة تأهيل مطار الموصل لدخوله للخدمة مجددا.وقال عضو المجلس حسام العبار لـ/ المعلومة /، إن “مطار الموصل لازال خارج عن الخدمة وبحاجة الى إعادة تأهيل لما له من مردود مالي كبير الى المحافظة اضافة الى خدماته الكبيرة”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس نينوى يخصص 20 مليار دينار لإعادة تأهيل مطار الموصل خلال عام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس نينوى يخصص 20 مليار دينار لإعادة تأهيل مطار الموصل خلال عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).