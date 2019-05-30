نائب كردي: بارزاني خطر على وضع كركوك والعلاقات مع بغداد

2019/05/30 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة سركوت شمس الدين، الخميس، من سوء العلاقات بين بغداد والاقليم عقب اختيار نيجرفان بارزاني "لما يسمى رئيس كردستان".وقال شمس الدين، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "اختيار بارزاني سيؤثر بشكل سلبي على عدد من القضايا وابرزها كركوك واختيار وزير العدل في الحكومة الفيدرالية، رغم ان الكتلة لاتدعم تسمية وزير تابع لاحد الحزبين الرئيسيين في كردستان لهذه الوزارة المهمة والحساسة، وكأنها ملكاً لاحدهم".وحذر شمس الدين، من ان "اختيار بارزاني لمنصب ما يسمى رئيس الاقليم في مشهد تمثيلي مخجل اعترى الجلسة البرلمانية لبرلمان الاقليم، سيؤدي الى سيطرة مطلقة لازلام الحزب الديمقراطي على المؤسسات هناك".واضاف، انه "ستكون العلاقات مع بغداد في اسوأ حالاتها وتتسم بالعدوانية، كون هذا الحزب يحمل نزعة عنصرية ودكتاتورية"، واصفاً كل هذا بالـ(خطر جداً)، مما يستدعي من الحكومة الفيدرالية والكتل السياسية بناء علاقاتها مع شعب الاقليم المبتلى بهذه الطبقة الفاسدة التي تفتعل الازمات في كل مرحلة".

وانتخب برلمان إقليم كردستان، امس الاول الثلاثاء، نيجرفان البارزاني رئيساً جديداً للإقليم، وحصل البارزاني على أصوات 68 عضواً من أصل 81 عضواً.

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