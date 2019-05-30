إرتفاع صادرات نفط الجنوب

2019/05/30 | 16:24

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بغداد/..



أبلغ مسؤولان نفطيان رويترز اليوم الخميس أن صادرات النفط الخام من موانئ جنوب العراق على الخليج واصلت الارتفاع هذا الشهر لتصل إلى 3.454 مليون برميل يوميا منذ بداية مايو أيار.

كانت الصادرات من حقول نفط البصرة بالجنوب زادت إلى 3.354 مليون برميل يوميا في ابريل نيسان من 3.254 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.انتهى3

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