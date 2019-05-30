المالية النيابية تعلن زيادة مفردات البطاقة التموينية

2019/05/30 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن الاتفاق مع وزارة التجارة على زيادة مخصصات مفردات البطاقة التموينية لـ 12 شهر في موازنة 2020 بعد ان أُقُرت لـ 8 أشهر في العام الحالي.وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي بحديث تابعته /ميديا نيوز / إن “اللجنة استضافت وزير التجارة للوقوف على التلكؤ الحاصل في مفردات البطاقة التموينية […]

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