وزير المالية يكشف عن أرقام مرعبة حول إعداد الموظفين والمتقاعدين في العراق

2019/05/30 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..كشف وزير المالية العراقي، فوأد حسين، عن أرقام ومقارنات هائلة ومرعبة لعدد الموظفين والمتقاعدين في البلاد.وقال حسين في حديث متلفز تابعته /ميديا نيوز / أن العراق يضم 6.5 مليون موظف ومتقاعد مبينا أن عدد الموظفين قبل 2003 لم يتجاوز 850 الف موظف.وأضاف، أن “عدم دعم القطاع الخاص اسهم في تضخم القطاع […]

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