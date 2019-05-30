صالح يصل الى جدة للمشاركة في القمتين العربية الطارئة والإسلامية

2019/05/30 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، الى جدة للمشاركة في اعمال مؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي المؤمل عقدهما اليوم الخميس وغداً الجمعة.

وذكر مكتبه في بيان مقتضب، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" رئيس الجمهورية سيلقي كلمة العراق في المؤتمرين، كما سيلتقي عدداً من رؤساء الوفود العربية والاسلامية المشاركين في القمتين".وغادر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، الى السعودية لحضور مؤتمري القمة العربية الطارئة الرابعة عشرة وقمة منظمة التعاون الإسلامي، اللذين يعقدان في مدينة مكة المكرمة.وتنطلق اليوم في مكة المكرمة أعمال القمتين الخليجية والعربية اللتين دعت إليهما السعودية بشكل طارئ، على أن تُعقد القمةُ الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي غدا الجمعة.انتهى

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