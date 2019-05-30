مصر: تكشف عن بقايا بيت أثري يرجع للزمن البطلمي

2019/05/30 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلنت أعمال مدرسة حفائر المركز العلمي للتدريب بمصر الوسطى، في موسمها الأول بمنطقة آثار تونا الجبل، عن نتائج مثمرة تمثلت في الكشف عن بقايا بيت أثري يعود تاريخه إلى العصر البطلمي.وقد شملت أعمال الحفائر للبيت الأثري، الذي يعد جزءا من مجمع سكني، التنظيف السطحي للطبقة الحديثة للموقع، حيث تبيّن، أثناء أعمال الحفر […]

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