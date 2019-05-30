مجلس ذي قار يحدد جلسة استجواب المحافظ بعد عيد الفطر

2019/05/30 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعلن مجلس محافظة ذي قار، الخميس، عن تحديد جلسة استجواب المحافظ بعد العيد، مبينا ان ملامح الأغلبية بشأن الإقالة لازالت غير واضحة المعالم.وقال عضو المجلس شهيد الغالبي لـ/ المعلومة/، انه “من المقرر ان يتم استجواب محافظ ذي قار الأسبوع الماضي الا انه طلب تمديد المدة له أسبوعين”.وأضاف أن “مدة الأسبوعين تنتهي بعد […]

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