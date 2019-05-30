الحامدي: سنلزم الحكومة بإلغاء الاتفاقية مع الأردن اذا ثبت تورطها بإدخال البضائع الإسرائيلية

2019/05/30 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، اليوم الخميس، أنها ستلزم الحكومة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية الاقتصادية مع الأردن اذا ثبت تورطها بإدخال البضائع والأسلحة الإسرائيلية

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