مطبخ رمضان.. أكلة اليوم

2019/05/30 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يعتبر طبق برياني بالدجاج من الاكلات العراقية المحبوبة والشهيرة لدى جميع المحافظات.

فيما يلي المكوّنات لاعداد الطبق:-

دجاجه مسلوقة

2 بطاطا مقطعة مكعبات

حبتان من البصل

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