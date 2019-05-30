2019/05/30 | 16:54

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رويترز: ارتفاع صادرات النفط الخام جنوب العراق

متابعة -

كلمة

أبلغ مسؤولان نفطيان رويترز يوم الخميس أن صادرات النفط

الخام من موانئ جنوب العراق على الخليج واصلت الارتفاع هذا الشهر

لتصل إلى 3.454 مليون برميل يوميا منذ بداية مايو أيار.

كانت الصادرات من حقول نفط البصرة بالجنوب زادت إلى 3.354 مليون

برميل يوميا في ابريل نيسان من 3.254 مليون برميل يوميا في الشهر

السابق.

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