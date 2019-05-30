انطلاق عملية أمنية واسعة لتعقب خلايا داعش في صحراء الرطبة

2019/05/30 | 16:56

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بغداد:سومر نيوز

افاد مصدر أمني في قيادة عمليات الانبار، الخميس، بانطلاق حملة أمنية واسعة لتعقب خلايا عصابات داعش في منا...

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