مجلس نينوى يخصص 20 مليار دينار لإعادة تأهيل مطار الموصل خلال عام

2019/05/30 | 16:56

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بغداد:سومر نيوز

أعلن مجلس محافظة نينوى، الخميس، عن تخصيص ، 20 مليار دينار من موازنة 2019 لإعادة تأهيل مطار الموصل لدخول...

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