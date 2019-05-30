نائب: الصراعات والتنافس أمر “طبيعي وصحي” في العملية الديمقراطية

2019/05/30 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلن النائب عن كتلة المحور الوطني جاسم جبارة، الخميس، عن وجود حراك مبكر لإعادة رسم خارطة التحالفات استعداداً للانتخابات المحلية المقبلة.وقال جبارة في حديث تابعته /ميديا نيوز / إن “هناك العديد من التحالفات التي نسمع بها عبر وسائل الإعلام بين قوى سياسية من مكونات مختلفة سواء سنية أو كردية أو شيعية”، مشيرا […]

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