حزب بارزاني: الاتحاد الكردستاني غير قادر على إدارة كركوك بمفرده

2019/05/30 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..بين عضو برلمان اقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار بابه كيي، الخميس، أن الإتحاد الوطني الكردستاني غير قادر على حسم ملف كركوك وإدارتها بمفرده.وبين بابه كيي لـ/ المعلومة /، إن “الحديث عن ذهاب حزب طالباني الى إدارة محافظة كركوك بمفرده غير صحيح لانهم فشلوا عدة مرات”، مضيفا أن “الاتحاد الوطني عليه […]

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