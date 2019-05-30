الأمن الوطني يعتقل 4 أشخاص داخل منزل لبيع الخمور في بعقوبة

2019/05/30 | 17:00

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الخميس (30 أيار 2019)، عن استنفار 10 الاف من منتسبيها لتطبيق مضامين خطة عيد الفطر الامنية.

وقال الناطق باسم القيادة، العقيد غالب العطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطة ديالى استكمل

بغداد اليوم_ ذي قار

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الخميس (30 أيار 2019)، الاجراءات التي ستتخذها المحافظة في الخطة الامنية للعيد، مبينا أن الخطة سيشارك فيها اكثر من 20 الف عنصر من منتسبي الشرطة والاجهزة الامنية الساندة لها.

وقالت المحافظة في ب

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، الخميس (30 أيار 2019)، مقتل عدد من عناصر داعش وتدمير 4 أنفاق في صحراء الموصل.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد طيران التحالف الدولي، نفذت ع

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