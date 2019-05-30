الدفاع النيابية تعتزم إرسال فرق أمنية لكردستان لمعرفة حقيقة دخول الأسلحة الإسرائيلية

2019/05/30 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عزمها إرسال فرق أمنية متخصصة لاربيل لمعرفة حقيقة دخول الأسلحة الإسرائيلية لإقليم كردستان.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الأسلحة الإسرائيلية دخلت إقليم كردستان عبر المنافذ غير الشرعية الموجودة في عموم مناطق الإقليم”، لافتا إلى إن “عملية توريد الأسلحة لم يتم الكشف عنها […]

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