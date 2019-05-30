الجبهة التركمانية تعترض على اقالة رئيس جامعة كركوك وتعيين كوردي بدلا منه

2019/05/30 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… عدت الجبهة التركمانية يوم الخميس اقالة رئيس جامعة كركوك وهو من المكون نفسه وتعيين اخر من القومية الكوردية “تجاوزا على الحصة القومية للتركمان”.

وقالت الجبهة في بيان اليوم ان “كركوك المحافظة العراقية بحاجة الى توازن قومي حسب قرار مجلس الوزراء العراقي بتقسيم المناصب الادارية بنسب متساوية بين مكونات كركوك”.

واضاف البيان ان “رئاسة جامعة كركوك ورئيسه الدكتور عباس تقي هي الجامعة الوحيدة التي صدرت امرها بالاصالة وليست بالوكالة كبقية رؤساء الجامعات الاخرى ، وبالنظر لكون رئاسة جامعة كركوك من حصة المكون التركماني ، فاننا نرى بانه استخفاف بحقوق مكون دافع عن كركوك بصلابة ليكون ضمن العراق ، وبدلا من مكافئته فان التغيير وان تم فلا ضير ان يكون البديل تركمانيا ، ونمتلك من الكفاءات والدرجات العلمية ما لا يمتلكه الاخرون”.

ودعا البيان “وزير التعليم العالي الى اعادة النظر في قراره ليتسنى لنا جميعا اختيار الاكفاء اولا ، ومن ثم المحافظة على التوازن القومي ثانيا وهي حصة تعود للمكون التركماني”.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد اصدر يوم امس الاربعاء امرا وزاريا بإنهاء تكليف عباس تقي من رئاسة جامعة كركوك وتعيين الدكتور صباح احمد اسماعيل وهو من القومية الكوردية بدلا منه.(النهاية)

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