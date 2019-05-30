محافظ البصرة: إفتتاح دورات للعاطلين عن العمل وزجهم في المشاريع النفطية

2019/05/30 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الخميس، ان المحافظة ستباشر بعد عيد الفطر المبارك بادخال الشباب العاطلين عن العمل في دورة تطورية لـ350شخصا لتأهيلهم وزجهم في الحقول النفطية.

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