التعليم العالي تطلق الاجازات الدارسية خارج العراق لعام 2020

2019/05/30 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، العمل بنظام الإجازات الدارسية خارج العراق للسنة الدراسية 2019/2020.

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