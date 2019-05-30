بمناسبة يوم القدس العالمي …عمار الحكيم يحذر من التوسع الاستيطاني

2019/05/30 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم ، من المخططات الهادفة إلى تغيير تركيبة مدينة القدس ديموغرافيا فضلا عن التوسع الاستيطاني، داعيا المنظمات الدولية وفي مقدمتها ”اليونسكو” إلى تحمل مسؤولياتها ازاء ما يحصل.وعد ذكرى إحياء يوم القدس العالمي الذي يصادف في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل مناسبة مهمة لتوحيد مختلف مذاهب الدين الإسلامي […]

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