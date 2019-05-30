مبعوث واشنطن: سنرد عسكريا في حال تم استهداف مصالحنا من قبل إيران

2019/05/30 | 17:11

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مبعوث واشنطن الخاص بشؤون إيران براين هوك: سنرد عسكريا في حال تم استهداف مصالحنا من قبل إيران

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