الجيل الجديد تحذر من “خطر” بارزاني على العلاقات مع بغداد

2019/05/30 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… حذر عضو مجلس النواب عن كتلة الجيل الجديد، سركوت شمس الدين، الخميس، من سوء العلاقات بين بغداد والاقليم عقب اختيار نيجرفان بارزاني لمنصب رئيس كردستان.وقال شمس الدين، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “اختيار نيجرفان بارزاني سيؤثر بشكل سلبي على عدد من القضايا وأبرزها كركوك واختيار وزير العدل في الحكومة […]

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