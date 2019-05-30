طائرات الـ{أف 16} العراقية تجري تدريب التزويد بالوقود جواً

2019/05/30 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أجرت الطائرة المقاتلة طراز أف - 16 من سلاح الجو العراقي تدريباً مع طائرة التزود بالوقود جواً ستراتوتانكر كي سي - 135 التابعة للسرب الثامن والعشرين الإستكشافي للتزود بالوقود جواً فوق العراق.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" فريق الإستشارات والتدريب الجوي التابع الى التحالف الدولي، وبالتشارك مع مكتب التعاون الأمني ​​- العراق، يقوم بمهمة التدريب والمشورة والدعم".انتهى

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