2019/05/30 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق والامم المتحدة يوقعان مذكرة تعاون لبناء القدرات والخدمات الاستشارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/30 | 17:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والامم المتحدة يوقعان مذكرة تعاون لبناء القدرات والخدمات الاستشارية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والامم المتحدة يوقعان مذكرة تعاون لبناء القدرات والخدمات الاستشارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).