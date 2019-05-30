بالصور .. رئيس الجمهورية يصل الى جدة للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

2019/05/30 | 17:23

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وصل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس الى جدة للمشاركة في اعمال مؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي المؤمل

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