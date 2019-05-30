طهران تدعو الدول الإسلامية للعمل على منع

2019/05/30 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

دعت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أصدرته، اليوم الخميس ،الدول الإسلامية للعمل على منع تمرير "صفقة القرن" الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار

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