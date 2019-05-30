التعليم العالي تعلن إعادة العمل بالإجازات الدراسية خارج العراق

2019/05/30 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن إطلاق العمل بنظام الإجازات الدراسية خارج العراق.وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية أمجد عبد النبي السواد، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ، إن “وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على رفع حالة التريث بالإجازات الدراسية خارج البلاد للاختصاصات العلمية والانسانية”.ودعا المدير […]

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