2019/05/30 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلبوسي يتلقى تهديداً يحمل شعار " كتائب حزب الله"

بغداد -

كلمة

تلقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي رسالة تهديد

تحمل شعار كتائب حزب الله وتطالبه باتخاذ موقف سياسي معين من الأزمة

بين واشنطن وطهران، وفقا لما صرح به لإذاعة "راديو سوا" المستشار

القانوني للبرلمان صباح الكربولي.

وأشار الكربولي إلى قيام رئيس البرلمان بإبلاغ بعض الشخصيات

السياسية بمضمون هذه الرسالة للتحقق منها.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف حكومي أو سياسي أو رد من الفصيل المسلح

المتهم بإرسال التهديد لرئيس مجلس النواب محمد الحبلوسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يتلقى تهديداً يحمل شعار كتائب حزب الله) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يتلقى تهديداً يحمل شعار كتائب حزب الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).