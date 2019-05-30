2019/05/30 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ التعليم العالي تطلق الاجازات الدارسية خارج العراق لعام ٢٠٢٠

30/05/2019 17:20:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن اطلاق العمل بنظام الإجازات الدارسية خارج العراق للسنة الدراسية 2020/2019.

وذكر المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية أمجد عبد النبي السواد، في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )إن "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على رفع حالة التريث بالإجازات الدراسية خارج البلاد للاختصاصات العلمية والانسانية".

ودعا المدير العام الوزارت والجهات غير مرتبطة بالوزارة والهيئات والرئاسات الثلاث الى "ترشيح منتسبهم للدراسة خارج العراق وللاختصاصات التي تكون وفق إحتياجات دوائرهم"، مؤكداً "تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التعليم العالي والتخطيط تقوم بمراجعة طلبات وتخصصات المرشحين".

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