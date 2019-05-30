دبلوماسي تشيكي: التصعيد الحالي في الخليج مشابه للتصعيد الذي حدث قبل “غزو العراق”

2019/05/30 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..وصف الكاتب والدبلوماسي التشيكي ميروسلاف بيليكيا، الخميس، أجواء التصعيد الحالية بين أميركا وإيران، بالأجواء المشابهة التي سبقت الغزو الأمريكي – البريطاني للعراق في عام 2003.وقال بيليكيا، في حوار تابعته /ميديا نيوز/ ان العراق وإيران لا يمثلان تهديدا لبعضهما إطلاقا، ولكن لا شك بأن إيران تمتلك أعداء في الخليج، مبينا ان الشروط التي […]

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