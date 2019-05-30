2019/05/30 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مستشفى «الكفيل»: نسبة نجاح العمليات الجراحية لدينا 99.36%

كربلاء -

كلمة

أعلن مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء عن إجرائه أكثر من

(38) الف عملية جراحية منذ افتتاحه وبنسبة نجاح (99.36%)، في حين

اوضح ان نجاحه تحقق بفضل ملاكاته وتقنياته الحديثة.

وقال مدير المستشفى د.



جاسم الابراهيمي، في بيان تلقى "موقع

كلمة الإخباري" نسخة منه ان المستشفى منذ افتتاحه ولغاية

شهر نيسان من العام 2019 أجرى (38.254) عملية جراحية وتنظيرية

بمختلف التخصصات الطبية، مبيناً ان نسبة النجاح التي تحققت بتلك

العمليات بلغت الـ(99.36%) وهي نسبة تضاهي أكبر مستشفيات العالم

تطوراً.

وأضاف، ان العمليات أجراها أطباء عراقيون وعرب وأجانب بتخصصات جراحة

القلب والجملة العصبية والدماغ والعظام والمفاصل والجراحة العامة

وغيرها.

ورأى الإبراهيمي أن ما حققه المستشفى من نجاح يستحق أن نفخر به وهو

جاء بفضل الملاكات الطبية والتمريضية والإدارية العاملة فيه

وتقنياته الحديثة التي واكبت التطور الطبي عالمياً.

يذكر أن واردات المستشفى تذهب بالكامل لتمويل خدماتها ورعاية المرضى

الفقراء، إذ أن ارتفاع أسعار العمليات هو بسبب ارتفاع سعر الأجهزة

المتطورة والتي تضاهي ما موجود عالمياً وهي تتطلب ادامة مستمرة،

وهذا يحتاج مبالغ كبيرة.



كما أن جميع العمليات التي تجرى في

المستشفى يقوم بها أطباء متميزون ومختصون إزاء نسبة معينة من المبلغ

الذي يدفعه المريض، وهم من العراقيين والمغتربين والاجانب من ذوي

الخبرة والنجاحات العالمية.

أما الجزء الثاني من مبلغ العملية الذي يدفعه المريض، فيذهب لتغطية

رواتب العاملين والاطباء المقيمين والممرضين، وتغطية مصاريف

المستشفى من الكهرباء والماء وخدمة المعامل الخدمية التابعة

للمستشفى، وخدمات الجباية للحكومة المحلية في المحافظة، إضافة إلى

تمويل تذاكر وتأشيرات واقامة وحماية الاطباء الاجانب المستقدمين من

الخارج.

وما يتبقى من حصة المستشفى يغطي مشروع (اطباء بلا اجور)، الذي يهدف

لمساعدة المرضى الفقراء والحشد ومن كل الفصائل، ومشروع (التخفيض)

الذي يتكفل إجراء العمليات لفقراء المرضى بشكل مجاني أو بتخفيض

الكلفة لنصفها او ثلثها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفى «الكفيل»: نسبة نجاح العمليات الجراحية لدينا 99.36%) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفى «الكفيل»: نسبة نجاح العمليات الجراحية لدينا 99.36%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).